«Я просто рад, что могу работать с такими хоккеистами»

«Грицюк и Толчинский здорово провели встречу с «Куньлунем». Сегодня мы поставили к ним Бродхёрста в центр, и улучшилась игра что одного, что другого. Толчинский всегда выкладывается, Грицюк последние пять матчей проводит здорово. Ребята делают всё правильно, а голы придут. Не думаю о том, когда избавлюсь от приставки «и.о.». Повторюсь, я просто очень рад, что могу работать с такими хоккеистами», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.