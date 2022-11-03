Радулов назвал важной для «Ак Барса» победу в матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов назвал важной для казанского клуба победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
— Эта победа была важной для нас, но для нас любые очки важны. Рад, что получилось реализовать буллит. Ребята молодцы — в первом периоде выстояли в меньшинстве четыре минуты, очень важно было. Приняли удар на себя, Билялов здорово себя проявил. Сейчас будут тяжелые выезды для нас, надо брать очки в каждой игре. Каждый матч для нас как последний. Наше положение нас не устраивает. Впереди много игр, и мы хотим и дальше играть как в третьем периоде, а не как во втором: помогать друг другу в атаке и обороне, помогать партнерам, находиться в борьбе.
— Для вас матч с «Салаватом» всё еще особенный?
— Да сейчас уже каждый матч для нас особенный, как говорит наш главный тренер. Но мы команда, думаю, мы справимся. Всё через работу. Уфа — хороший соперник, они на ходу, быстрая команда, много молодых ребят, которые хорошо играют. Но нам надо думать о своей игре, своих моментах. Всё очень просто.
— Вы реализовали победный буллит, но в целом уже 10 матчей не забиваете. Переживаете?
— Да нет, чего переживать. Нужно работать, бросать, лезть на пятак, стараться. Через работу голы приходят. Такое бывает. Когда прет игра — залетает всё. Когда наоборот, решают миллиметры. Это неприятно, но надо преодолеть это.
— Сразу понимали, что будете делать в серии буллитов?
— Нет, просто выехал, сыграл по вратарю. Думаю, он ждал, что я буду его обыгрывать под удобную сторону… Получилось и получилось, слава богу.
— После гола «Амуру» вы говорили об эйфории — сегодня что то похожее испытали?
— Нет, там же я в овертайме забил. Всё заканчивается. А в серии буллитов еще всё может продолжаться, надо, чтобы еще вратарь потащил, — сказал Радулов журналистам.
В таблице Восточной конференции «Ак Барс» с 26 очками идет седьмым.