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44 минуты назад

Радулов назвал важной для «Ак Барса» победу в матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

Матч ТВ

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов назвал важной для казанского клуба победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Радулов назвал важной для «Ак Барса» победу в матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Эта победа была важной для нас, но для нас любые очки важны. Рад, что получилось реализовать буллит. Ребята молодцы — в первом периоде выстояли в меньшинстве четыре минуты, очень важно было. Приняли удар на себя, Билялов здорово себя проявил. Сейчас будут тяжелые выезды для нас, надо брать очки в каждой игре. Каждый матч для нас как последний. Наше положение нас не устраивает. Впереди много игр, и мы хотим и дальше играть как в третьем периоде, а не как во втором: помогать друг другу в атаке и обороне, помогать партнерам, находиться в борьбе.

— Для вас матч с «Салаватом» всё еще особенный?

— Да сейчас уже каждый матч для нас особенный, как говорит наш главный тренер. Но мы команда, думаю, мы справимся. Всё через работу. Уфа — хороший соперник, они на ходу, быстрая команда, много молодых ребят, которые хорошо играют. Но нам надо думать о своей игре, своих моментах. Всё очень просто.

— Вы реализовали победный буллит, но в целом уже 10 матчей не забиваете. Переживаете?

— Да нет, чего переживать. Нужно работать, бросать, лезть на пятак, стараться. Через работу голы приходят. Такое бывает. Когда прет игра — залетает всё. Когда наоборот, решают миллиметры. Это неприятно, но надо преодолеть это.

— Сразу понимали, что будете делать в серии буллитов?

— Нет, просто выехал, сыграл по вратарю. Думаю, он ждал, что я буду его обыгрывать под удобную сторону… Получилось и получилось, слава богу.

— После гола «Амуру» вы говорили об эйфории — сегодня что то похожее испытали?

— Нет, там же я в овертайме забил. Всё заканчивается. А в серии буллитов еще всё может продолжаться, надо, чтобы еще вратарь потащил, — сказал Радулов журналистам.

В таблице Восточной конференции «Ак Барс» с 26 очками идет седьмым.

Хоккей,Александр Радулов,Фонбет,ХК Амур,
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