Радулов назвал важной для «Ак Барса» победу в матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

— Эта победа была важной для нас, но для нас любые очки важны. Рад, что получилось реализовать буллит. Ребята молодцы — в первом периоде выстояли в меньшинстве четыре минуты, очень важно было. Приняли удар на себя, Билялов здорово себя проявил. Сейчас будут тяжелые выезды для нас, надо брать очки в каждой игре. Каждый матч для нас как последний. Наше положение нас не устраивает. Впереди много игр, и мы хотим и дальше играть как в третьем периоде, а не как во втором: помогать друг другу в атаке и обороне, помогать партнерам, находиться в борьбе.