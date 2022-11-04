Российского форварда признали первой звездой игрового дня в НХЛ

На счету россиянина результативная передача и три гола в матче регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс». Этот хет-трик стал для Кузьменко первым за карьеру в НХЛ. Все три шайбы он забросил за 11 минут третьего периода. Всего в его активе в текущем сезоне 11 очков по системе «гол плюс пас».