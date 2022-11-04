Экс-тренер сборной России Быков: мы все делаем для НХЛ, а они на всех нас плюют

«НХЛ не смотрю, и с моей стороны высказываться будет непрофессионально. С НХЛ у меня сложные взаимоотношения. Дело в том, что они полностью игнорируют мировое хоккейное сообщество. Поэтому я не сторонник давать интервью по этим поводам.



Мы все для них делаем, а они на всех нас плюют. Никого не обязываю прислушиваться к своему мнению. Каждый поступает, как хочет. То, что они не отпускают наших хоккеистов на чемпионат мира — некрасиво.



Что касается наших ребят, выступающих в НХЛ и представляющих наш хоккей, могу пожелать им только удачи. Хорошо, что они добиваются результатов и пропагандируют наш хоккей», — приводит слова Быкова Sport24.