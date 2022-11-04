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15 минут назад

Экс-тренер сборной России Быков: мы все делаем для НХЛ, а они на всех нас плюют

Газета.Ru

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков признался, что не хочет говорить о Национальной хоккейной лиге (НХЛ), так как эта организация, по его мнению, игнорирует мировое хоккейное сообщество.

Экс-тренер сборной России Быков: мы все делаем для НХЛ, а они на всех нас плюют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НХЛ не смотрю, и с моей стороны высказываться будет непрофессионально. С НХЛ у меня сложные взаимоотношения. Дело в том, что они полностью игнорируют мировое хоккейное сообщество. Поэтому я не сторонник давать интервью по этим поводам.

Мы все для них делаем, а они на всех нас плюют. Никого не обязываю прислушиваться к своему мнению. Каждый поступает, как хочет. То, что они не отпускают наших хоккеистов на чемпионат мира — некрасиво.

Что касается наших ребят, выступающих в НХЛ и представляющих наш хоккей, могу пожелать им только удачи. Хорошо, что они добиваются результатов и пропагандируют наш хоккей», — приводит слова Быкова Sport24.

Всего в НХЛ играет 43 российских хоккеиста.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) после заявления Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего Молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Российские хоккеисты смогли продолжить свое выступление в НХЛ, потому что лига является коммерческой.

Хоккей,Вячеслав Быков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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