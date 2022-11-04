Экс-тренер сборной России Быков: мы все делаем для НХЛ, а они на всех нас плюют

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков признался, что не хочет говорить о Национальной хоккейной лиге (НХЛ), так как эта организация, по его мнению, игнорирует мировое хоккейное сообщество.
«НХЛ не смотрю, и с моей стороны высказываться будет непрофессионально. С НХЛ у меня сложные взаимоотношения. Дело в том, что они полностью игнорируют мировое хоккейное сообщество. Поэтому я не сторонник давать интервью по этим поводам.
Мы все для них делаем, а они на всех нас плюют. Никого не обязываю прислушиваться к своему мнению. Каждый поступает, как хочет. То, что они не отпускают наших хоккеистов на чемпионат мира — некрасиво.
Что касается наших ребят, выступающих в НХЛ и представляющих наш хоккей, могу пожелать им только удачи. Хорошо, что они добиваются результатов и пропагандируют наш хоккей», — приводит слова Быкова Sport24.
Всего в НХЛ играет 43 российских хоккеиста.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) после заявления Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего Молодежного чемпионата мира в 2023 году.
Российские хоккеисты смогли продолжить свое выступление в НХЛ, потому что лига является коммерческой.