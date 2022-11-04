Сын легендарного Горди Хоу заявил, что его отец был сильнее Овечкина

Марк Хоу, сын легендарного игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Горди Хоу, поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Он феноменальный снайпер. Считаю ли я, что он лучше, чем Горди Хоу? Нет. Я думаю, что Горди был лучшим игроком во всех аспектах. Но Алекс Овечкин — чистый снайпер», — приводит слова Хоу официальный сайт НХЛ.
В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 12 матчей, при этом забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.
Российский капитан столичной команды продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 786 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 15 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.