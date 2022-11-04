Сын легендарного Горди Хоу заявил, что его отец был сильнее Овечкина

«Он феноменальный снайпер. Считаю ли я, что он лучше, чем Горди Хоу? Нет. Я думаю, что Горди был лучшим игроком во всех аспектах. Но Алекс Овечкин — чистый снайпер», — приводит слова Хоу официальный сайт НХЛ.