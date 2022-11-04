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27 минут назад

Сын Горди Хоу заявил, что его отец был сильнее капитана "Вашингтона" Овечкина

Газета.Ru

Марк Хоу, сын легендарного игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Горди Хоу, поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

Сын легендарного Горди Хоу заявил, что его отец был сильнее Овечкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он феноменальный снайпер. Считаю ли я, что он лучше, чем Горди Хоу? Нет. Я думаю, что Горди был лучшим игроком во всех аспектах. Но Алекс Овечкин — чистый снайпер», — приводит слова Хоу официальный сайт НХЛ.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 12 матчей, при этом забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.

Российский капитан столичной команды продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 786 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 15 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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