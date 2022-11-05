Матвей Мичков может присоединиться к СКА на выезде

«100% есть вероятность, что Мичков и Бучельников присоединятся к команде в выезде на Дальний Восток. Пока не определились до конца, ещё обсудим с тренерским штабом. Мы, конечно, следим за ними, очень рады, что Матвей добавляет, показывает мужской хоккей, характер. Бьётся, выигрывает единоборства. Это то, что нам нужно. Есть примеры в мировом хоккее. Сан-Луи небольшого роста, но был лучшим хоккеистом за счёт своей работы, физики. Постоянно обсуждаем с Матвеем, что нужно, чтобы выйти на новый уровень. Мы видим его прогресс, смотрим все его игры, нарезки. Есть большая вероятность, что скоро увидим Мичкова в нашем составе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.