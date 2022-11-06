Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам за один клуб

В НХЛ проходит матч регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотис».

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В составе гостей отличился Александр Овечкин. Теперь в активе капитана столичного клуба 787 голов в НХЛ. Овечкин установил новый рекорд лиги по голам за один клуб, который ранее принадлежал Горди Хоу, забившему 786 голов за «Детройт».

Овечкин по прежнему занимает 3 е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Он отстает только от Уэйна Гретцки (894) и Горди Хоу (801).