Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
16 минут назад

Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам за один клуб

Матч ТВиещё 1

В НХЛ проходит матч регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотис».

Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам за один клуб
Фото: ТАССТАСС

В составе гостей отличился Александр Овечкин. Теперь в активе капитана столичного клуба 787 голов в НХЛ. Овечкин установил новый рекорд лиги по голам за один клуб, который ранее принадлежал Горди Хоу, забившему 786 голов за «Детройт».

Овечкин по прежнему занимает 3 е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Он отстает только от Уэйна Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

В матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотис» идет второй период, столичный клуб ведет с минимальным счетом.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители