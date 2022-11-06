Комиссар НХЛ ответил на вопрос журналистов о дружбе Овечкина с Путиным

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн ответил на вопрос финских журналистов о дружбе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Александр Овечкин и остальные российские хоккеисты выступают в НХЛ за свои команды, а не за Россию. Все они оказались в сложной ситуации, потому что у большинства семьи остаются в России.
Не знаю точно, какие отношения у Александра Овечкина с президентом Путиным. Но он все же играет в НХЛ за «Вашингтон», а не за Россию», — приводит слова Беттмэна издание Ilta-Sanomat.
5 ноября Овечкин отметился точным броском в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (2:3). Он забросил свою 787-ю шайбу за «Вашингтон», побив рекорд Горди Хоу по забитым голам за один клуб.
В текущем розыгрыше россиянин провел 13 игр, при этом забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.
Отставание Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ от Хоу, который занимает второе место, теперь составляет 14 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.