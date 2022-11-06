Мирошниченко провел первый матч после курса лечения от лимфомы Ходжкина

Российский хоккеист Иван Мирошниченко провел первый матч после курса лечения от рака – лифмомы Ходжкина. Об этом сообщает ТАСС.

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Мирошниченко играет за клуб «Омские Ястребы» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). В воскресенье, 6 ноября он вышел на лед в Омске, где его команда встречалась с «Мамонтами Югры» (1:6).

В марте у 18-летнего игрока диагностировали лимфому Ходжкина - злокачественное образование, поражающее лимфоузлы. Спортсмен начал курс лечения и вернулся к тренировкам в июне.

В 2020 году Мирошниченко стал победителем юношеской Олимпиады, в 2021 году завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира и стал победителем Кубка Глинки-Гретцки. В прошлом сезоне провел 31 матч в составе "Омских крыльев" в Высшей хоккейной лиге. В июле этого года россиянин был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ под общим 20-м номером.