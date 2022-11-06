Защитник "Вашингтона": Овечкин - лучший снайпер в истории

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк прокомментировал рекорд Александра Овечкина по заброшенным шайбам за одну команду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает официальный сайт НХЛ.
«Я только что вышел на лед в конце большинства, и… отдать передачу Ови в его «офис» — всегда хорошая идея. Он усердно потрудился там. Отличный бросок — и невероятное достижение. Лучший снайпер в истории, и еще один рекорд на пути», — сказал ван Римсдайк.
Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:3), прошедшем 5 ноября. Для нападающего забитый гол стал уже 787-м за «Вашингтон», и он смог побить рекорд Горди Хоу по заброшенным шайбам за один клуб.
В текущем розыгрыше россиянин провел 13 игр, при этом забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.
Отставание Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ от Хоу, который занимает второе место, теперь составляет 14 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.