Защитник "Вашингтона": Овечкин - лучший снайпер в истории

«Я только что вышел на лед в конце большинства, и… отдать передачу Ови в его «офис» — всегда хорошая идея. Он усердно потрудился там. Отличный бросок — и невероятное достижение. Лучший снайпер в истории, и еще один рекорд на пути», — сказал ван Римсдайк.