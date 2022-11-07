Журналист ESPN рассказал, что Овечкин случайно узнал о рекорде Горди Хоу

«Овечкин дошел до такого уровня, что устанавливает рекорды, о которых даже не подозревает. Своей последней вехи он достиг, установив рекорд НХЛ по количеству голов, забитых одним игроком за одну франшизу. Овечкин не знал об этом рекорде до этого сезона. Ови сказал, что увидел это на инфографике, листая свои социальные сети», — заявил Вышински.