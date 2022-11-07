Журналист ESPN рассказал, что Овечкин случайно узнал о рекорде Горди Хоу

Журналист ESPN Грег Вышински рассказал историю, как капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин узнал о рекорде легендарного Горди Хоу по заброшенным шайбам за один клуб.
«Овечкин дошел до такого уровня, что устанавливает рекорды, о которых даже не подозревает. Своей последней вехи он достиг, установив рекорд НХЛ по количеству голов, забитых одним игроком за одну франшизу. Овечкин не знал об этом рекорде до этого сезона. Ови сказал, что увидел это на инфографике, листая свои социальные сети», — заявил Вышински.
Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной» (2:3), прошедшем 5 ноября. Для нападающего забитый гол стал уже 787-м за «Кэпиталз», так он смог побить рекорд Горди Хоу по заброшенным шайбам за один клуб.
В текущем розыгрыше россиянин провел 13 игр, при этом забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.
Отставание Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ от Хоу, который занимает второе место, теперь составляет 14 голов.