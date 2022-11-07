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1 час назад

Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом

Чемпионат.comиещё 1

Бывший чешский голкипер лондонских «Арсенала» и «Челси» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Челмсфорд», сообщает официальный твиттер-аккаунт команды.

Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я в предвкушении нового вызова с „Челмсфордом“ и хочу помочь команде достичь их целей в этом сезоне», — приводит слова голкипера пресс-службы команды в «Твиттере».

Ранее экс-футболист выступал за хоккейный «Гилфорд Финикс» из четвёртого дивизиона чемпионата Англии. Новая команда Чеха играет в третьем английском дивизионе. Примечательно, что 40-летний Чех в хоккее также выступает на позиции вратаря.

За «Челси» голкипер провёл 494 матча во всех турнирах. В составе лондонского «Арсенала» бывший футболист сыграл в 139 встречах. Чех завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

Хоккей,Петр Чех,
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