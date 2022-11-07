«Салават Юлаев» сыграет с «Куньлунем» без легионеров

Сегодня утром стало известно, что канадский защитник уфимцев Райан Мёрфи переведён в список травмированных. Генеральный директора «Салавата» Ринат Баширов в своём телеграм-канале рассказал, что в матче с «Куньлунем» клубу не поможет ещё один легионер — Александр Хмелевски. Также матч пропустит нападающий Егор Сучков.