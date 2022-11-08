Овечкин забросил свою 788-ю шайбу в карьере в НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 788-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Российский нападающий отличился на 35-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз", реализовав большинство. Голевую передачу Овечкину отдал Евгений Кузнецов, который также записал в этой игре на свой счет гол и еще один результативный ассист. Для Кузнецова заброшенная шайба стала первой в сезоне. После двух первых периодов "Вашингтон" побеждает со счетом 4:2. Теперь отставание Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ от легендарного Горди Хоу, который занимает второе место, составляет 13 голов.
Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола. В 14 матчах нынешнего сезона российский форвард забросил восемь шайб и сделал четыре голевые передачи.
Ранее авторы портала CBS Sports поделились мнением о бьющем рекорд за рекордом российском нападающем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине.
"37-летний Овечкин продолжает набирать обороты и уже стал одним из лучших игроков в истории хоккея. Сейчас он нацелен на рекорд Уэйна Гретцки, который занимает первое место в рейтинге с 894 голами, так что Овечкину определенно есть над чем работать. Но он уже обошел Хоу по прозвищу Мистер хоккей и нет никаких свидетельств того, что он собирается сбавить обороты в атаке", — пишет издание.