Овечкин забросил свою 788-ю шайбу в карьере в НХЛ

"37-летний Овечкин продолжает набирать обороты и уже стал одним из лучших игроков в истории хоккея. Сейчас он нацелен на рекорд Уэйна Гретцки, который занимает первое место в рейтинге с 894 голами, так что Овечкину определенно есть над чем работать. Но он уже обошел Хоу по прозвищу Мистер хоккей и нет никаких свидетельств того, что он собирается сбавить обороты в атаке", — пишет издание.