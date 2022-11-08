Российский капитан "Вашингтона" Овечкин забросил 788-ю шайбу в НХЛ

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Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 788-ю шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В прошедшем матче «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:4. Теперь Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Перед ним в рейтинге стоят канадцы Горди Хоу (801 шайба) и Уэйн Гретцки (894) шайбы.

Свою 787-ю шайбу Овечкин забросил в субботнем матче против «Аризона Койотс». Тогда россиянин стал обладателем уникального достижения — никто больше него не забрасывал шайб в истории лиги за одну команду. Примечательно, что «Вашингтон» вышел на матч в форме, аналогичной той, в которой Александр дебютировал за команду в 2004 году.