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1 час назад

Овечкин забросил 788-ю шайбу в НХЛ

Вечерняя Москваиещё 3

Российский капитан "Вашингтона" Овечкин забросил 788-ю шайбу в НХЛ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 788-ю шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В прошедшем матче «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:4. Теперь Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Перед ним в рейтинге стоят канадцы Горди Хоу (801 шайба) и Уэйн Гретцки (894) шайбы.

Свою 787-ю шайбу Овечкин забросил в субботнем матче против «Аризона Койотс». Тогда россиянин стал обладателем уникального достижения — никто больше него не забрасывал шайб в истории лиги за одну команду. Примечательно, что «Вашингтон» вышел на матч в форме, аналогичной той, в которой Александр дебютировал за команду в 2004 году.

Предыдущий рекорд принадлежал Горди Хоу. Он забил 786 голов за «Детройт Ред Вингз». Повторения этого показателя Овечкину удалось достичь в ночь на пятницу, 4 ноября, как раз в игре с командой из Детройта.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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