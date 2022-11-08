Овечкин сравнялся с Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнялся с форвардом "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Фото: nhl.com/penguins nhl.com/penguins

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз" Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу российскому форварду Евгению Кузнецову. Таким образом, капитан столичной команды набрал 1423 очка (778 + 635), как и Кросби, и поднялся на 18-е место в списке бомбардиров.

Следующим ориентиром для российского нападающего будет Брайан Троттье (1425 очков). "Вашингтон" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 5:4. 10 ноября "Кэпиталз" сыграют с "Питтсбург Пингвинз". Отставание Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ от легендарного Горди Хоу, который занимает второе место, составляет 13 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

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