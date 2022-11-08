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1 час назад

Овечкин сравнялся с Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнялся с форвардом "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин сравнялся с Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров НХЛ
Фото: nhl.com/penguinsnhl.com/penguins

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз" Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу российскому форварду Евгению Кузнецову. Таким образом, капитан столичной команды набрал 1423 очка (778 + 635), как и Кросби, и поднялся на 18-е место в списке бомбардиров.

Следующим ориентиром для российского нападающего будет Брайан Троттье (1425 очков). "Вашингтон" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 5:4. 10 ноября "Кэпиталз" сыграют с "Питтсбург Пингвинз". Отставание Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ от легендарного Горди Хоу, который занимает второе место, составляет 13 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Ранее российский вратарь Андрей Лунев, выступающий за леверкузенский "Байер", рассказал, как живут немцы в условиях энергетического кризиса.

"Боятся ли немцы ближайшей зимы? Нет. Нормально живут, ходят, пиво пьют", - сказал Лунев.

Хоккей,Андрей Лунев,Уэйн Гретцки,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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