Канадский защитник КХЛ рассказал об игре в «Ак Барсе»

«У нас была хорошая команда, хорошие игроки, шесть легионеров. Тренеры определяли, кто будет играть. Было много перестановок в составе. Там была другая атмосфера в отличие от «Сибири». В хоккее так бывает. Комфортнее общаться с Квартальновым или Мартемьяновым? Квартальнов немного говорил по-английски. Но и с Мартемьяновым мы находим пути общения», – сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.