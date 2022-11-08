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1 час назад

Третьяк рассказал, какие медали считает самыми ценными за время работы в ФХР

ТАСС

Золотые медали чемпионата мира 2008 года и Олимпийских игр в Пхёнчхане являются самыми дорогими для Владислава Третьяка за время работы на посту президента Федерации хоккея России (ФХР). Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Третьяк рассказал, какие медали считает самыми ценными за время работы в ФХР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сборная России выиграла чемпионат мира в канадском Квебеке, одержав в финале волевую победу над хозяевами турнира. На Олимпиаде 2018 года россияне обыграли немцев, сравняв счет незадолго до финальной сирены и забросив победную шайбу в овертайме.

"Каждая медаль дорога, нет тех медалей, которые не являются дорогими, - сказал Третьяк. - В советское время серебро не очень хотелось рекламировать, потому что тогда оно приравнивалось к поражению. Но сейчас другое время, и я считаю, что любая медаль достойна уважения и ее сейчас очень тяжело зав

"Из тех медалей, которые появились, когда я уже стал президентом ФХР, я вспоминаю, конечно, завоеванное золото [на чемпионате мира] в Квебеке в 2008 году, когда было 100-летие международного хоккея. Мы то чемпионство буквально вырвали. Ну и еще вспоминаю золото Пхёнчхана. Думаю, это было два чуда, которые сотворили ребята, тренерский состав. Это чудо все равно творят люди, а бог дает им эту возможность и поддерживает", - добавил он.

Хоккей,Владислав Третьяк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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