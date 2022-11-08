Райан Рейнольдс хочет купить хоккейный клуб

«Я пытаюсь купить «Оттаву», но это очень дорого, поэтому мне нужен партнер с очень глубокими карманами. Это называется консорциумом, когда вы формируете группу, чтобы купить организацию. Ну а если с этим не получится, я могу купить американского сенатора, это любой может себе позволить», — сказал Рейнольдс.