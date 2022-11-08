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1 час назад

Актер Райан Рейнольдс подтвердил намерение приобрести клуб НХЛ "Оттава Сенаторз"

Газета.Ruиещё 1

Актер Райан Рейнольдс подтвердил информацию о том, что он хотел бы приобрести клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз». Его слова передает Sportsnet.

Райан Рейнольдс хочет купить хоккейный клуб
Фото: Газета.руГазета.ру

«Я пытаюсь купить «Оттаву», но это очень дорого, поэтому мне нужен партнер с очень глубокими карманами. Это называется консорциумом, когда вы формируете группу, чтобы купить организацию. Ну а если с этим не получится, я могу купить американского сенатора, это любой может себе позволить», — сказал Рейнольдс.

В 2021 году Рейнольдс вместе с другим актером Робом Макэлхенни стал владельцем валлийского футбольного клуба «Рексем», выступающего в пятом по значимости дивизионе Англии.

«Компания RR McReynolds Company LLC получила 100% контроль над Wrexham AFC Limited и Wrexham Supporters Trust. Новые владельцы, Роб МакЭлхенни и Райан Рейнольдс, вложили в клуб £2 млн (около € 2,28) в соответствии с условиями сделки», — говорилось в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

«Рексем» является старейшим клубом Уэльса и третьей по возрасту профессиональной командой в мире. Она была основана в 1864 году.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ.

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