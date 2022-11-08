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52 минуты назад

Американские болельщики об Овечкине: насколько же он хорош

Газета.Ru

Американские болельщики поделились в соцсетях мнение об игре форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:4).

Американские болельщики об Овечкине: насколько же он хорош
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Просто невероятно, насколько же хорош Овечкин в свои 37 лет. Уже восемь голов за 14 матчей на старте сезона», — приводит слова пользователя APetrielli Inoprosport.

«Еще до конца этого календарного года Овечкин обойдет Хоу в списке лучших снайперов всех времен», — написал Hunter23609818.

«Голевая передача Ови на Кузнецова достойна попадания в лучшие моменты игровой недели», — отметил CoachLapointe.

Отставание Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ от легендарного Горди Хоу, который занимает второе место, сократилось до 13 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Для «Вашингтона» победа над «Эдмонтоном» стала шестой в сезоне. В следующем матче столичный клуб сыграет 9 ноября с «Питтсбургом».

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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