Американские болельщики об Овечкине: насколько же он хорош

Американские болельщики поделились в соцсетях мнение об игре форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:4).

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«Просто невероятно, насколько же хорош Овечкин в свои 37 лет. Уже восемь голов за 14 матчей на старте сезона», — приводит слова пользователя APetrielli Inoprosport.

«Еще до конца этого календарного года Овечкин обойдет Хоу в списке лучших снайперов всех времен», — написал Hunter23609818.

«Голевая передача Ови на Кузнецова достойна попадания в лучшие моменты игровой недели», — отметил CoachLapointe.

Отставание Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ от легендарного Горди Хоу, который занимает второе место, сократилось до 13 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.