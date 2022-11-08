Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Таким образом, «Адмирал» обыграл СКА впервые за шесть лет. В последний раз владивостокская команда брала верх в январе 2016 года. Тогда «Адмирал» в серии буллитов сломил сопротивление СКА, чуть не упустив победу со счёта 3:1. Победную попытку исполнил Джонатон Блум.