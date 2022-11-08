Олимпийский чемпион по хоккею назвал главное качество Овечкина

«Саша как начал с 18 лет забивать из «офиса», так и продолжает. Следовательно, можно сказать, что возраст не влияет на бросок и голевое чутье, которое у него есть.



От себя же хочу поздравить его с новым рекордом. Он молодец, он лучший, он истинный капитан, истинный лидер. Он доказывает, что российский хоккей — один из лучших в мире», — приводит слова Коваленко «Чемпионат».