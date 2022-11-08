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1 час назад

Чемпион ОИ-1992 Коваленко заявил, что Овечкин с возрастом не теряет голевое чутье

Газета.Ru

Олимпийский чемпион по хоккею 1992 года по хоккею Андрей Коваленко прокомментировал 788-ю шайбу нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Олимпийский чемпион по хоккею назвал главное качество Овечкина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, 37-летний игрок продолжает стабильно набирать очки за счет своего мастерства.

«Саша как начал с 18 лет забивать из «офиса», так и продолжает. Следовательно, можно сказать, что возраст не влияет на бросок и голевое чутье, которое у него есть.

От себя же хочу поздравить его с новым рекордом. Он молодец, он лучший, он истинный капитан, истинный лидер. Он доказывает, что российский хоккей — один из лучших в мире», — приводит слова Коваленко «Чемпионат».

Напомним, что минувшей ночью отставание Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ от легендарного Горди Хоу, который занимает второе место, сократилось до 13 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Андрей Коваленко,Александр Овечкин,
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