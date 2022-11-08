Олимпийский чемпион по хоккею назвал главное качество Овечкина

Олимпийский чемпион по хоккею 1992 года по хоккею Андрей Коваленко прокомментировал 788-ю шайбу нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
По его мнению, 37-летний игрок продолжает стабильно набирать очки за счет своего мастерства.
«Саша как начал с 18 лет забивать из «офиса», так и продолжает. Следовательно, можно сказать, что возраст не влияет на бросок и голевое чутье, которое у него есть.
От себя же хочу поздравить его с новым рекордом. Он молодец, он лучший, он истинный капитан, истинный лидер. Он доказывает, что российский хоккей — один из лучших в мире», — приводит слова Коваленко «Чемпионат».
Напомним, что минувшей ночью отставание Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ от легендарного Горди Хоу, который занимает второе место, сократилось до 13 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.