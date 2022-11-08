Третьяк ответил на слова назвавшего его сумасшедшим Фетисова

Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг», — передает слова Третьяка «Спорт-Экспресс».