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12 минут назад

Третьяк ответил на слова Фетисова, который назвал его сумасшедшим

Газета.Ru

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на слова Вячеслава Фетисова. Тот ранее назвал Третьяка сумасшедшим за его сравнение главного тренера СКА Романа Ротенберга с экс-наставниками сборной СССР Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.

Третьяк ответил на слова назвавшего его сумасшедшим Фетисова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете. Первый, североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом.

Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг», — передает слова Третьяка «Спорт-Экспресс».

Роман Ротенберг стал главным тренером петербургского СКА в январе текущего года. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до стадии плей-офф, где уступила ставшему чемпионом ЦСКА.

В текущем сезоне СКА после 28 игр занимает первое место «Западной» конференции. Сегодня петербуржцы уступили «Адмиралу» на выезде и прервали свою девятиматчевую победную серию.

Хоккей,Роман Ротенберг,Анатолий Тарасов,Виктор Тихонов,Вячеслав Фетисов,Владислав Третьяк,СКА,
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