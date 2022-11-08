Ничушкин пропустит месяц из-за операции стопы

Ранее сообщалось, что Ничушкин сможет принять участие в матче европейской серии Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Нападающий участвовал в тренировке «Эвеланш» — в первой тройке с Эваном Родригесом и Натаном Маккинноном. Решение об участии форварда в спаренных матчах принималось до встреч.