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1 час назад

Валерий Ничушкин пропустит месяц из-за операции стопы

Чемпионат.com

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит месяц, сообщает североамериканский журналист Эдриан Дэйтер на своей странице в «Твиттере».

Ничушкин пропустит месяц из-за операции стопы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Форварду «лавин» потребуется операция стопы.

Ранее сообщалось, что Ничушкин сможет принять участие в матче европейской серии Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Нападающий участвовал в тренировке «Эвеланш» — в первой тройке с Эваном Родригесом и Натаном Маккинноном. Решение об участии форварда в спаренных матчах принималось до встреч.

Напомним, российский нападающий получил травму нижней части тела 26 октября во время встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс», а 28 октября попал в список травмированных. В семи матчах форвард набрал 12 (7+5) очков.

Хоккей,Эван Родригес,Натан Маккиннон,Валерий Ничушкин,
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