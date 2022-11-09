Панарин снес рекорды двух суперлегенд НХЛ

Вот только победы «Рейнджерс» удачная игра россиянина опять не принесла. Американская команда продолжает безвольно проигрывать.

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В ходе предыдущего матча «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ главный тренер американской команды Жерар Галлан впервые за долгое время откровенно начал терять терпение. Недовольный игрой своих лидеров канадский наставник перед началом третьего периода во встрече с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) перемешал все звенья, особенно проехавшись по американскому форварду Крису Крайдеру.

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В минувшем сезоне Крайдер стал лучшим снайпером «синерубашечников» в регулярке, забросив 52 шайбы в 81 матче. Но старт нынешнего сезона у Крайдера не сильно задался, и в матче с «Детройтом» 31-летний форвард был переведён из первого звена в четвёртое, а на вопрос о причинах подобного решения непосредственно после завершения матча Галлан заявил, что Крайдер получил то, что он заслужил.

«Что я таким образом хотел донести до Криса и других лидеров? Они должны вести нашу команду, когда мы не играем хорошо. Это не даёт оправдания молодым парням или какого-то послабления для третьей и четвёртой троек нападения, но всё должно начинаться сверху. Наши лучшие игроки должны быть нашими лучш

Дело не только в Крисе. Здесь дело во всей команде. Я хочу, чтобы все стали играть лучше. Не только Крайдер. Он должен быть одним из наших лидеров, обязан нести ответственность, а за ними уже должны тянуться остальные ребята», — уже чуть успокоившись, заметил Галлан на тренировке перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс».

Шанс реабилитироваться за упущенную победу во встрече с «Детройтом» подопечные Галлана получили в матче с «островитянами», с которыми «Рейнджерс» уже однажды встречались в нынешнем сезоне. И тот матч превратился в настоящий бенефис российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина. 27-летний вратарь отразил 41 бросков в исполнении игроков «Рейнджерс» и оформил первый шат-аут в текущей регулярке.

Сегодня же сдерживать нападение «синерубашечников» пришлось другому российскому голкиперу «Айлендерс» Семёну Варламову, так как Сорокин получил выходной после огромной нагрузки, выпавшей на его долю накануне во встрече с «Калгари Флэймз» (4:3 ОТ). В матче с «огоньками» Илья отразил 43 броска из 46, записав на свой счёт шестую победу в сезоне. За игрой с «Рейнджерс» Сорокин наблюдал со скамейки запасных, тогда как Варламов заочно противостоял Игорю Шестёркину.

Примечательно, что Семён начинал этот матч, имея в своём активе просто невероятную серию на домашнем льду «рейнджеров». Семён не пропускал голов в четырёх (!) матчах подряд на льду «Мэдисон Сквер Гарден», но уже в первом периоде чешский форвард Филип Хитил оборвал его великолепную серию на отметке 251 минута 36 секунд. До Варламова рекордом «Айлендерс» по сухой серии в гостевых матчах с одним и тем же соперником владел Билли Смит, в 1977-1978 годах не пропускавший на домашней арене «Чикаго» на протяжении 178 минут 28 секунд.

К моменту гола в ворота Варламова «островитяне» уже вели в счёте после шайбы Кайла Палмьери. Во втором же периоде за дело взялись те самые лидеры «Рейнджерс», которых так яростно призывал проснуться Галлан. С интервалом в 13 минут дважды подряд сработала первая бригада большинства «синерубашечников» — сначала отличился Крайдер, а следом Варламова пробил и Винсент Трочек.

В обоих случаях результативными передачам отмечался российский форвард хозяев Артемий Панарин, проводивший сегодня 200-ю игру за карьеру после подписания контракта с «Рейнджерс». Особенно красивой получилась первая голевая передача россиянина, когда он вывел Крайдера на завершающий бросок в касание.

В истории «синерубашечников» за 200 первых матчей никто не набирал больше очков, чем Панарин. После ассистентского дубля в матче с «Айлендерс» в активе россиянина стало 268 баллов. У Марка Мессье на таком отрезке было 255 очков, у Яромира Ягра – 254. Достижения великого канадца и легендарного чеха россиянин перекрыл поистине с огромным отрывом.

Но вряд ли собственный рекорд сильно порадовал россиянина по итогам всего матча. После второго периода при счёте 3:1 казалось, что шансов на спасение у «Айлендерс» не так много. Хозяева доминировали и раз за разом создавали опасные моменты – а уже отличившийся Крайдер ещё однажды попал в штангу, а в одном из эпизодов шайба лишь чудом не пересекла ленточку ворот Варламова.

Однако в третьем периоде всё радикальным образом перевернулось. Уже на 14-й секунде третьей двадцатиминутки защитник Адам Пелек начал камбек «островитян». Затем Хитил подвёл партнёров ненужным удалением и помог «Айлендерс» сравнять счёт, а за пять минут до финальной сирены российский защитник гостей Александр Романов точной передачей нашёл капитана команды Андерса Ли, который и разобрался с Шестёркиным в ближнем бою.

Справедливости ради, необходимо заметить, что перед победным голом арбитры пропустили очевидное нарушение правил на игроке «Рейнджерс», но в начале регулярки тренерский штаб «синерубашечников» должен больше думать не о пропущенных судейских решениях. В конечном счёте состав у «Рейнджерс» подобран таким образом, что на дистанции американская команда просто обязана добирать очки и спокойно выходить в плей-офф.