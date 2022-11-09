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1 час назад

Тренер «Миннесоты» заявил, что перед удалением Капризова толкали в спину и били

Советский спорт

Форвард «Уайлд» во встрече с "Лос-Анджелесом" (0:1) получил матч-штаф за удар соперника клюшкой по лицу.

Тренер «Миннесоты»: перед удалением Капризова толкали в спину и били
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением о том, что российский нападающий команды Кирилл Капризов был удален до конца игры во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (0:1).

"Перед удалением его толкают в спину и бьют. Мы все раздосадованы, потому что об этом не позаботились. Надеюсь, Кирилла не дисквалифицируют", - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что в середине второго периода Капризов отмахнулся от защитника «Кингз» Дрю Даути, который зацепил россиянина клюшкой по лицу, а затем ударил его в ответ. За это Кирилл получил матч-штраф, и теперь может пропустить еще и следующую игру «Минессоты».

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