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1 час назад

Разин — Вайсфельду: слухи, что вы работаете на откатах, никуда не денутся

Чемпионат.comиещё 4

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил известному хоккейному функционеру и эксперту Леониду Вайсфельду на заявление о том, что тренер якобы звонил ему вчера ночью в нетрезвом состоянии.

"Слухи, что вы работаете на откатах, никуда не денутся" - скандал в ККЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Господин Вайсфельд, сегодня вы на всю страну объявили о том, что я Вам позвонил пьяный в полпервого ночи. Вы встали в один ряд с Людучиным и Лапенковым, очень жаль. Да, я звонил Вам, но пьяным я не был. Игра закончилась поздно, мы просмотрели матч и разобрали ошибки. Потом я залез в интернет и увидел ваш комментарий, после чего решил позвонить Вам лично и сказать всё, что я

Как хорошо, что есть интернет и я спокойно могу ответить на всю грязь, что льётся на меня. Сегодня утром я провёл тренировку, съездил на радио, сейчас ещё жду одну важную встречу. Разве я могу приходить с запахом на работу? Леонид, не опускайтесь ниже плинтуса. Вы уважаемый человек, ну не могу я вас взять к себе на работу генеральным менеджером. Это, во-первых, не я решаю, а, во-вторых, слухи, что вы работаете на откатах, они никуда не денутся. Нам с вами не по пути», — сказал Разин в видеообращении в своём телеграм-канале.

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