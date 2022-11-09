«Видимо, его достали». Капризов ударил клюшкой в лицо канадцу

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал главным ньюсмейкером прошедшего игрового дня в НХЛ, заработав матч-штраф после удара в лицо клюшкой защитника Дрю Даути. 25-летнего нападающего поддержали вратарь и главный тренер «Уайлд», но ему все равно грозит серьезная дисквалификация.

Фото: Сайт НХЛ Сайт НХЛ

Минувшая ночь в Национальной хоккейной лиге выдалась для россиян относительно спокойной. Обошлось без рекордов Александра Овечкина («Вашингтон» пропускал игровой день), форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи, которые не смогли помочь обыграть в дерби «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4), а передача нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучерова не помогла «молниям» обыграть «Эдмонтон Ойлерз» (2:3).

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Этот довольно будничный день разнообразил нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который заработал в игре против «Лос-Анджелес Кингз» (0:1) удаление до конца игры за удар клюшкой в лицо Дрю Даути.

Инцидент произошел в середине матча. 25-летний россиянин ударил наотмашь хоккеиста команды соперников, не выдержав постоянных тычков и контактов со стороны канадца. После того как главный арбитр встречи принял решение об удалении Капризова до конца игры, Даути с ухмылкой проехал вдоль штрафного бокса и помахал Кириллу рукой.

Подобное решение вынудило высказаться тренера «Миннесоты» Дина Эвасона — на послематчевой пресс-конференции специалист выразил надежду, что Капризова не станут отстранять от игр на долгий срок.

«Это жестко, да? Очевидно, что Кирилл — один из лучших игроков лиги. Он все время контролирует шайбу, и в прошлом году он по своему умению зарабатывать на себе удаления входил в топ-5 НХЛ. Гарантирую вам, что этот показатель сейчас гораздо ниже.



Даже перед его удалением его толкают и бьют. Он негодует. Надеюсь, что Кирилл сможет избежать дисквалификации. Насколько мы видели, Капризов ударил Даути крагой. Мы это трактуем так», — заявил Эвасон.

Тренер также обвинил судей в предвзятости, заявив об игнорировании нарушений со стороны хоккеистов «Лос-Анджелеса».

«Мы всего один раз сыграли в большинстве. Как насчет еще пары эпизодов численного преимущества для нашей команды? Послушайте, всего лишь одно большинство. Вы издеваетесь? И это было просто формальное удаление.



Мы не хотим ныть, но это просто смешно, что за весь матч у нас было всего одно большинство, — и то лишь потому, что нашего парня придержали у скамейки штрафников. Ну спасибо.



В концовке нас били. Мы пытаемся забить, пытаемся что-то сделать, а свистка нет. Никаких удалений», — приводит слова наставника «Уайлд» официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери встал на защиту россиянина, отметив его стремление к честной и бескомпромиссной борьбе.

«В игре было много эмоций. Уверен, Кирилл не намеревался вот так попасть Даути по лицу. Все хотели выстоять и не пропустить в меньшинстве ради него. Он так здорово играет за нашу команду», — заявил вратарь в микст-зоне.



Подобного мнения придерживается и экс-тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов, заявивший в интервью Metaratings о том, что Капризову несвойственна силовая манера игры с применением грубости.



«На льду бывают эмоции, ничего с этим не сделаешь. Кириллу это несвойственно. Он игрок настоящий, талантливый. Если уж ударил, то, видимо, его достали. Может быть, его ударили исподтишка», — сказал Крикунов.

За удар в лицо клюшкой наотмашь Капризову грозит трехматчевая дисквалификация. Экс-арбитр НХЛ Тим Пил считает, что за данное нарушение правил в качестве наказания хватает матч-штрафа.

«Не вижу проблем с решением судей, они правильно разобрались. Я согласен, что это матч-штраф. Было намерение травмировать. Но не думаю, что это заслуживает дисквалификации», — написал рефери в соцсетях.

Итог игры оказался для «Миннесоты» печальным — без Капризова команда Дина Эвасона не смогла создать ни одного голевого момента, в то время как «Лос-Анджелес» сумел усилиями Габриэля Виларди на 54-й минуте поединка выйти вперед и довести игру до победного конца.

Всего Капризов успел провести на льду 10 минут 26 секунд и отметился тремя бросками в створ ворот соперника.