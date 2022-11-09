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23 минуты назад

Капризов избежал дисквалификации и получил штраф в 5 тысяч долларов за удар Даути клюшкой по лицу

Sports.ru

Кирилл Капризов избежал дисквалификации.

Капризов избежал дисквалификации и получил штраф
Фото: Sports.ruSports.ru

Форвард «Миннесоты» оштрафован на 5 тысяч долларов за грубую игру против Дрю Даути из «Лос-Анджелеса».

Напомним, Капризов был удален до конца матча с «Лос-Анджелесом» за удар Даути клюшкой по лицу. Эпизод произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Кингс» и «Миннесотой» (1:0), когда соперники боролись у борта

В этом матче россиянин провел на льду 10 минут 26 секунд и успел отметиться 3 бросками в створ ворот. В 12 матчах сезона у Капризова 13 (8+5) баллов. В последних 2 играх он остался без очков.

Хоккей,Дрю Даути,Кирилл Капризов,
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