"Динамо" потерпело третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге

Московское "Динамо" проиграло новосибирской "Сибири" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг в Новосибирске.

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"Динамо" потерпело третье поражение подряд, ранее команда уступила на выезде хабаровскому "Амуру" (1:2) и "Адмиралу" из Владивостока (1:2). "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. В следующей игре бело-голубые 14 ноября на своей площадке встретятся с московским "Спартаком".