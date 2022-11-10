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1 час назад

"Динамо" потерпело третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге

ТАССиещё 4

Московское "Динамо" проиграло новосибирской "Сибири" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг в Новосибирске.

"Динамо" потерпело третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Голубев (5-я минута), Дмитрий Овчинников (15), Илья Морозов (31), Михал Чайковский (46) и Владимир Бутузов (60). У "Динамо" отличились Якоб Лилья (10), Дмитрий Рашевский (34) и Илья Каблуков (45).

"Динамо" потерпело третье поражение подряд, ранее команда уступила на выезде хабаровскому "Амуру" (1:2) и "Адмиралу" из Владивостока (1:2). "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. В следующей игре бело-голубые 14 ноября на своей площадке встретятся с московским "Спартаком".

"Сибирь" одержала вторую победу в пяти последних матчах, команда располагается на пятой позиции в Восточной конференции с 35 очками после 30 игр. В следующем матче "Сибирь" дома сыграет с лидирующим на Западе петербургским СКА, встреча пройдет 12 ноября.

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