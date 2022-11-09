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1 час назад

Российского хоккеиста Зайцева поместили на драфт отказов

Елена Прошина

Журналист канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава» Никита Зайцев был размещён на драфте отказов. Об этом сообщает ТАСС.

Российского хоккеиста Зайцева поместили на драфт отказов
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Текущий контракт Зайцева рассчитан до окончания сезона-2023/24. Но, согласно регламенту, если игрок был размещён на драфте отказов, любой клуб НХЛ сможет забрать этого игрока себе в течение 24 часов.

31-летний Никита Зайцев выступает за «Оттаву» с 2019 года. В этом сезоне он отыграл семь матчей и отметился одной результативной передачей. При этом шесть последних матчей в регулярном чемпионате НХЛ хоккейный клуб проиграл. На данный момент команда из столицы Канады занимает последнее 8-е место в Атлантическом дивизионе.

Ранее московский хоккейный клуб «Спартак» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ.

Хоккей,Эллиотт Фридман,Никита Зайцев,Спартак,
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