Капризов первым из россиян забил 10 голов в сезоне НХЛ

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Идёт третий период счёт 3:1 в пользу гостей.

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На текущий момент игры российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отличился дублем и стал первым из россиян, кто добрался до отметки в 10 заброшенных шайб за сезон-2022/2023.