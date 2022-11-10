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1 час назад

Капризова признали второй звездой дня в НХЛ

ТАССиещё 1

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба НХЛ.

Капризова признали второй звездой дня в НХЛ
Фото: TwitterTwitter

В четверг "Миннесота" в гостях победила "Анахайм" (4:1), Капризов забросил две шайбы. В текущем сезоне на счету 25-летнего российского форварда 15 очков (10 шайб + 5 передач) в 13 матчах.

Первой звездой стал голкипер "Флориды" Спенсер Найт, отразивший 40 бросков и сыгравший "на ноль" в домашнем матче с "Каролиной" (3:0). Третьей звездой признан форвард "Монреаля" Кирби Дак, забросивший две шайбы в домашнем матче против "Ванкувера" (5:2).

Хоккей,Кирилл Капризов,
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