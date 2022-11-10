Капризова признали второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба НХЛ.

Фото: Twitter Twitter

В четверг "Миннесота" в гостях победила "Анахайм" (4:1), Капризов забросил две шайбы. В текущем сезоне на счету 25-летнего российского форварда 15 очков (10 шайб + 5 передач) в 13 матчах.