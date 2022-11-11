Тренер НХЛ высказался о причинах спортивного долголетия Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Дэвилз" Линди Рафф высказался о причинах спортивного долголетия 37-летнего российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
"Это невероятно! Если честно, есть несколько игроков, которые могут похвастаться таким долголетием. Когда смотришь на его массу тела, на то, насколько он силен, понимаешь, почему он играет настолько долго. Мне кажется, он умеет забрасывать шайбы как никто другой. И он все еще обладает этим навыком, несмотря на возраст. Возможно, с точки зрения скорости он уже не так быстр, но то же самое происходит с течением времени со многими игроками. Взять хотя бы Ягра или Хару. Но они все еще обладают игровыми навыками лучше, чем у всех остальных игроков в их командах", - цитирует Раффа ESPN.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 15 матчах, в которых он забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач. Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 788 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 13 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.
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