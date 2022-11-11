Тренер НХЛ высказался о причинах спортивного долголетия Овечкина

"Это невероятно! Если честно, есть несколько игроков, которые могут похвастаться таким долголетием. Когда смотришь на его массу тела, на то, насколько он силен, понимаешь, почему он играет настолько долго. Мне кажется, он умеет забрасывать шайбы как никто другой. И он все еще обладает этим навыком, несмотря на возраст. Возможно, с точки зрения скорости он уже не так быстр, но то же самое происходит с течением времени со многими игроками. Взять хотя бы Ягра или Хару. Но они все еще обладают игровыми навыками лучше, чем у всех остальных игроков в их командах", - цитирует Раффа ESPN.