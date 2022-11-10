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1 час назад

Третьяк пожелал Овечкину не зацикливаться на рекордах НХЛ

ТАССиещё 1

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не должен зацикливаться на своих рекордах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), он должен продолжать получать удовольствие от игры. Такое мнение журналистам в четверг высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Третьяк пожелал Овечкину не зацикливаться на рекордах НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье в матче против "Аризоны" Овечкин забросил 787-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он побил рекорд лиги по количеству заброшенных шайб за одну команду, превзойдя достижение Горди Хоу (786 шайб в составе "Детройта").

"Александр - выдающийся игрок, вся пресса только о нем и говорит, но это заслуженно. Пожелаем ему удачи и, самое главное, без травм. Главное, чтобы он сам не зацикливался на этом рекорде и получал удовольствие от игры", - сказал Третьяк.

На счету 37-летнего Овечкина 787 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Хоу (801).

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