Третьяк пожелал Овечкину не зацикливаться на рекордах НХЛ

"Александр - выдающийся игрок, вся пресса только о нем и говорит, но это заслуженно. Пожелаем ему удачи и, самое главное, без травм. Главное, чтобы он сам не зацикливался на этом рекорде и получал удовольствие от игры", - сказал Третьяк.