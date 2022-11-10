Третьяк пожелал Овечкину не зацикливаться на рекордах НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не должен зацикливаться на своих рекордах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), он должен продолжать получать удовольствие от игры. Такое мнение журналистам в четверг высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В воскресенье в матче против "Аризоны" Овечкин забросил 787-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он побил рекорд лиги по количеству заброшенных шайб за одну команду, превзойдя достижение Горди Хоу (786 шайб в составе "Детройта").
"Александр - выдающийся игрок, вся пресса только о нем и говорит, но это заслуженно. Пожелаем ему удачи и, самое главное, без травм. Главное, чтобы он сам не зацикливался на этом рекорде и получал удовольствие от игры", - сказал Третьяк.
На счету 37-летнего Овечкина 787 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Хоу (801).