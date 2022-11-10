Овечкин ответил на вопрос об игре с Кросби в одной команде

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ответил на вопрос, кого помимо Сидни Кросби он хотел бы видеть своим партнером по звену.
"Вы уверены, что Кросби спросил это у меня? Тогда ладно. Он бы, наверное, выбрал Марио Лемье. Но я бы, наверное, взял Брашира. Почему? Нам нужна защита и свобода на льду. Чтобы, если кто-то захотел бы нас тронуть, ему бы было невесело", - передает слова Овечкина TNT Sports.
Стоит отметить, что сегодня в очной игре "Вашингтона" и "Питтсбурга" Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой. Таким образом, он набрал свое 1424-е очко за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и обогнал Овечкина в списке бомбардиров всех времен. На счету россиянина числится 1423 (788+635) очка. Встреча "Вашингтона" и "Питтсбурга" закончилась победой "Пингвинз" со счетом 4:1.
Овечкин в этой игре результативными действиями не отличился. Всего российский нападающий в текущем сезоне НХЛ провел на льду 15 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вошел в топ-10 среди игроков НХЛ по количеству силовых приемов.