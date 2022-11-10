Овечкин ответил на вопрос об игре с Кросби в одной команде

"Вы уверены, что Кросби спросил это у меня? Тогда ладно. Он бы, наверное, выбрал Марио Лемье. Но я бы, наверное, взял Брашира. Почему? Нам нужна защита и свобода на льду. Чтобы, если кто-то захотел бы нас тронуть, ему бы было невесело", - передает слова Овечкина TNT Sports.