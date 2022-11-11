Судья Сидоренко пропустит до четырех игр из-за травмы

Судья Максим Сидоренко, который получил травму в ходе матча чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в четверг, пропустит до четырех игр. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе КХЛ.
"В настоящее время арбитр Максим Сидоренко проходит дополнительное медицинское обследование в Москве, по итогам которого будет ясен окончательный диагноз и сроки его восстановления. Ближайшие три-четыре матча он точно пропустит", - сообщили в лиге.
В середине второго периода матча "Амур" - СКА после броска защитника хабаровского клуба Руслана Педана шайба попала в лицо Сидоренко, который работал одним из главных арбитров. Встреча была остановлена для оказания арбитру медицинской помощи. Игра завершилась победой хозяев по буллитам со счетом 2:1.