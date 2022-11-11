Судья Сидоренко пропустит до четырех игр из-за травмы

"В настоящее время арбитр Максим Сидоренко проходит дополнительное медицинское обследование в Москве, по итогам которого будет ясен окончательный диагноз и сроки его восстановления. Ближайшие три-четыре матча он точно пропустит", - сообщили в лиге.