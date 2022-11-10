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1 час назад

Арбитра направили на МРТ после попадания шайбы в голову в матче КХЛ "Амур" - СКА

ТАССиещё 1

Арбитра матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хабаровским "Амуром" и петербургским СКА Максим Сидоренко отправили на МРТ после того, как ему в голову попала шайба. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе КХЛ.

Арбитру матча КХЛ разбили голову шайбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч между "Амуром" и СКА прошел в Хабаровске 10 ноября и завершился победой хозяев в серии буллитов со счетом 2:1. В середине второго периода после броска защитника "Амура" Руслана Педана шайба попала в голову Сидоренко. Встреча была остановлена для оказания арбитру медицинской помощи.

"Арбитр Максим Сидоренко получил повреждение во время матча "Амур" - СКА после попадания шайбы в лицо, - говорится в заявлении пресс-службы КХЛ. - Он был направлен на МРТ и проходит обследование. Континентальная хоккейная лига желает ему скорейшего выздоровления и возвращения на лед".

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