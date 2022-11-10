Арбитру матча КХЛ разбили голову шайбой

Арбитра матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хабаровским "Амуром" и петербургским СКА Максим Сидоренко отправили на МРТ после того, как ему в голову попала шайба. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе КХЛ.