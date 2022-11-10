Морозов отреагировал на рекорд Зарипова

Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов, установивший клубный рекорд по количеству результативных передач в чемпионатах России, навсегда вписал свое имя в историю отечественного хоккея. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.
В выездном матче Фонбет-КХЛ против "Торпедо" (4:6) Зарипов отдал голевую передачу, которая стала для него 356-й в составе "Ак Барса". Он вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов клуба в чемпионатах России, обойдя Морозова (355).
"Данис, поздравляю тебя с новым клубным рекордом. К ассистентскому рекорду ты долго шел, но всей своей карьерой, отношением к делу ты его по праву заслужил, теперь все рекорды "Ак Барса" твои. Уже сейчас ты навсегда вписал свое имя в историю КХЛ и отечественного хоккея. Поднимай планку рекордов все выше и выше", - сказал Морозов.
Зарипов является шестикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств. За "Ак Барс" Зарипов выступает с 2017 года, по ходу карьеры он также играл за челябинский "Мечел" (ныне - "Челмет") и магнитогорский "Металлург". Также за казанский клуб форвард выступал с 2001 по 2013 год.