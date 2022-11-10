Морозов отреагировал на рекорд Зарипова

"Данис, поздравляю тебя с новым клубным рекордом. К ассистентскому рекорду ты долго шел, но всей своей карьерой, отношением к делу ты его по праву заслужил, теперь все рекорды "Ак Барса" твои. Уже сейчас ты навсегда вписал свое имя в историю КХЛ и отечественного хоккея. Поднимай планку рекордов все выше и выше", - сказал Морозов.