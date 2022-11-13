Кузнецов рассказал о погоне Овечкина за рекордом

«Он все равно побьет рекорд. Еще контракт подпишет и будет играть. Минимум 20 всегда забьет, даже когда ему за 40 будет. Дар от бога есть у человека — знать, оказаться в правильном месте, бросить. Со стороны смотришь и думаешь: блин, чувак может рекорд Гретцки побить. А Гретцки всегда считался недосягаемым.