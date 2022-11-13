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1 час назад

Кузнецов заявил, что Овечкин в любом случае побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о шансах капитана команды Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Кузнецов рассказал о погоне Овечкина за рекордом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он все равно побьет рекорд. Еще контракт подпишет и будет играть. Минимум 20 всегда забьет, даже когда ему за 40 будет. Дар от бога есть у человека — знать, оказаться в правильном месте, бросить. Со стороны смотришь и думаешь: блин, чувак может рекорд Гретцки побить. А Гретцки всегда считался недосягаемым.

Мы вообще шутили, что Гретцки сейчас будет командам, с которыми мы играем, деньги закидывать и выходить с ними кататься. Через десять лет банкротом будет, денег нет — все отдал, чтобы его рекорд не побили», — передает слова Кузнецова «Чемпионат.com».

Всего российский нападающий в текущем сезоне НХЛ провел на льду 15 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 788 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 13 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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