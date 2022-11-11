Кубок мира по хоккею перенесли на 2025 год

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги и НХЛ объявили о переносе Кубка мира по хоккею, намеченного на 2024 год. Соответствующее заявление появилось на сайте лиги.

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В НХЛ отметили, что весь последний год представители НХЛПА и самой лиги вели подготовку к проведению Кубка мира по хоккею в феврале 2024 года.

«К сожалению, в нынешних условиях провести чемпионат мира по хоккею в то время не представляется возможным», — говорится в тексте.

При этом в НХЛ подчеркнули, что продолжают планировать ЧМ и «надеются организовать его в феврале 2025 году».