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58 минут назад

Кубок мира по хоккею перенесли на 2025 год

Елена Прошина

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги и НХЛ объявили о переносе Кубка мира по хоккею, намеченного на 2024 год. Соответствующее заявление появилось на сайте лиги.

Кубок мира по хоккею перенесли на 2025 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В НХЛ отметили, что весь последний год представители НХЛПА и самой лиги вели подготовку к проведению Кубка мира по хоккею в феврале 2024 года.

«К сожалению, в нынешних условиях провести чемпионат мира по хоккею в то время не представляется возможным», — говорится в тексте.

При этом в НХЛ подчеркнули, что продолжают планировать ЧМ и «надеются организовать его в феврале 2025 году».

Напомним, что последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году. Его победителем стала сборная Канады.

Хоккей,
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