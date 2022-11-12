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48 минут назад

Малкин забросил 450-ю шайбу в НХЛ, сравняв счёт в матче с «Торонто»

Чемпионат.comиещё 1

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Завершился первый период, счёт равный 1:1.

Малкин забросил 450-ю шайбу в НХЛ, сравняв счёт в матче с «Торонто»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

За 36 секунд до конца первой двадцатиминутки отличиться удалось 34-летнему российскому нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину, который сравнял счёт в матче с передач Рикарда Раккеля и Чада Руведела.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Малкин проводит 14-й матч в нынешнем сезоне НХЛ, на его счету уже шесть заброшенных шайб и восемь результативных передач. Всего в заокеанской карьере у него 995-й матч и 1160-е (450+710) набранное очко.

Хоккей,Евгений Малкин,
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