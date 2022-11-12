Малкин забросил 450-ю шайбу в НХЛ, сравняв счёт в матче с «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Завершился первый период, счёт равный 1:1.

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За 36 секунд до конца первой двадцатиминутки отличиться удалось 34-летнему российскому нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину, который сравнял счёт в матче с передач Рикарда Раккеля и Чада Руведела.

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