Ротенберг рассказал про своё приглашение на Матч звёзд КХЛ — 2022

«Спасибо за приглашение принять участие в Матче звёзд КХЛ в этом году! Сразу хочу сказать, что это заслуга всей нашей команды! Два года лучшие игроки лиги не собирались вместе и не устраивали красочное шоу. Здорово, что эта традиция возобновилась. Я был на всех Матчах звёзд, в том числе и в Челябинске в 2013-м. Тогда всё было здорово, и сейчас, уверен, организация будет на высшем уровне. У Челябинска богатейшие хоккейные традиции, болельщики там отлично понимают хоккей. Буду рад увидеться и надеюсь, что вместе со всеми участниками мы сможем порадовать болельщиков на трибунах и у экранов и сделать так, чтобы Неделя Звезд всем запомнилась. До встречи в Челябинске!», — сказано в сообщении.