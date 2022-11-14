ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
22 минуты назад

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов рассказал, почему решил не возвращаться в Россию летом

Чемпионат.comиещё 4

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему решил летом ос

Нападающий «Вашингтона» рассказал, почему решил не возвращаться в Россию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Да, я остался здесь. Хотел, чтобы дети английский подучили. Да и вообще здесь намного комфортнее тренироваться, готовиться. Потому что в Челябинск приезжаешь — туда, сюда сходи. Вот и лето пролетает.

У нас ещё ребёнку паспорт продлить нужно. Думали — уехать, а у дочери паспорта не было. Просроченный. Это всё ещё два месяца заняло, чтобы паспорт вернуть. К концу уже как-то плюнули, думаем: ладно, здесь останемся. Тем более в прошлом году много здесь был, готовился и довольно-таки хорошо себя в сезоне чувствовал. Это тоже немаловажный фактор.

Мне ещё нравится здесь наш дом, лес. По улице ходишь: никто, в принципе, не знает. Спокойно. Отдыхаешь летом от всего этого. В Челябинск летом приедешь — тяжеловато немножко. Неважно, как скучаешь по всем. Хорошо, что родители в конце года были. На лето никто не приезжал, они в конце сезона приезжали до мая и потом улетели», — сказал Кузнецов в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

Хоккей,Евгений Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители