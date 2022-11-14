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16 минут назад

Русский защитник уничтожил «Вашингтон» за один период! Как Сергачёв вошёл в историю НХЛ

Чемпионат.com

«Тампа» взяла убедительный реванш у «столичных». Овечкин снова не забил, отметившись лишь четырёхминутным удалением.

«Тампа» — «Вашингтон»: русский защитник вошел в историю НХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Спустя два дня после встречи в столице США, «Вашингтон» и «Тампа» перебрались в штат Флорида, чтобы сыграть ответный матч. Позавчера хозяева «Кэпитал-Уан Арены» особо не оставили шансов вице-чемпионам НХЛ, так что наверняка у «молний» был серьёзный настрой на сегодняшний поединок.

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Но вряд ли можно было предположить такую степень серьёзности! «Тампа» вынесла «Вашингтон» буквально за один период, заставив Питера Лавиолетта менять голкипера уже в первом периоде после четырёх пропущенных шайб. И три из них оформили русские хоккеисты. Уже на 2-й минуте счёт открыл Михаил Сергачёв, чей мягкий кистевой наброс от синей линии неожиданно трансформировался в гол без помощи рикошетов.

В середине периода российский защитник уже помог отличиться в большинстве Никите Кучерову. Седьмой гол в сезоне для «Пикассо современности».

Под занавес периода неудержимый Сергачёв уже собственноручно реализовал лишнего, забив четвёртый гол «Тампы» за период и отправив отдыхать Дарси Кемпера.

Между голами Кучерова и Сергачёва в большинстве затесалась ещё шайба Ника Пербикса на 12-й минуте. В ней статистики тоже засчитали голевой пас русскому защитнику, начавшему атаку глубоко в своей зоне, и таким образом Сергачёв завершил период с феноменальными четырьмя (2+2) набранными очками. Это повторение рекорда результативности франшизы «Тампы» за один игровой отрезок! И первый случай в истории НХЛ, когда защитник «молний» зарабатывает 4 балла за первый период.

Во втором периоде у «Тампы» была шикарная возможность увеличить преимущество в счёте, когда Александр Овечкин клюшкой случайно разбил лицо Стивену Стэмкосу и отправился в штрафной бокс на 4 минуты. Но пробить Чарли Линдгрена «молниям» никак не удавалось, а едва Ови вернулся на лёд, «Вашингтон» размочил Андрея Василевского. Конор Шири воспользовался отличной передачей от Евгения Кузнецова и сократил разницу в счёте.

Но никакого камбэка в исполнении «Вашингтона» не случилось. В третьем периоде «Тампа» спокойно отодвинула игру от своих ворот, а на 54-й минуте Коул Кёпке распечатал-таки Линдгрена, забив свой первый гол в НХЛ. Счёт 5:1 слегка расслабил «молний», и у матча получилась весёлая концовка. «Вашингтон» забил два гола усилиями Эллера и Хэтэуэя, на что «Тампа» ответила шайбой в исполнении Ника Пола в пустые ворота. 6:3, реванш «молний» за крупное гостевое поражение в столице США удался на славу.

Хоккей,Питер Лавиолетт,Чарли Линдгрен,Конор Шири,Михаил Сергачев,Стивен Стэмкос,Никита Кучеров,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Андрей Василевский,
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