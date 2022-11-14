«Тампа» — «Вашингтон»: русский защитник вошел в историю НХЛ

«Тампа» взяла убедительный реванш у «столичных». Овечкин снова не забил, отметившись лишь четырёхминутным удалением.

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Спустя два дня после встречи в столице США, «Вашингтон» и «Тампа» перебрались в штат Флорида, чтобы сыграть ответный матч. Позавчера хозяева «Кэпитал-Уан Арены» особо не оставили шансов вице-чемпионам НХЛ, так что наверняка у «молний» был серьёзный настрой на сегодняшний поединок.

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Но вряд ли можно было предположить такую степень серьёзности! «Тампа» вынесла «Вашингтон» буквально за один период, заставив Питера Лавиолетта менять голкипера уже в первом периоде после четырёх пропущенных шайб. И три из них оформили русские хоккеисты. Уже на 2-й минуте счёт открыл Михаил Сергачёв, чей мягкий кистевой наброс от синей линии неожиданно трансформировался в гол без помощи рикошетов.

В середине периода российский защитник уже помог отличиться в большинстве Никите Кучерову. Седьмой гол в сезоне для «Пикассо современности».

Под занавес периода неудержимый Сергачёв уже собственноручно реализовал лишнего, забив четвёртый гол «Тампы» за период и отправив отдыхать Дарси Кемпера.

Между голами Кучерова и Сергачёва в большинстве затесалась ещё шайба Ника Пербикса на 12-й минуте. В ней статистики тоже засчитали голевой пас русскому защитнику, начавшему атаку глубоко в своей зоне, и таким образом Сергачёв завершил период с феноменальными четырьмя (2+2) набранными очками. Это повторение рекорда результативности франшизы «Тампы» за один игровой отрезок! И первый случай в истории НХЛ, когда защитник «молний» зарабатывает 4 балла за первый период.

Во втором периоде у «Тампы» была шикарная возможность увеличить преимущество в счёте, когда Александр Овечкин клюшкой случайно разбил лицо Стивену Стэмкосу и отправился в штрафной бокс на 4 минуты. Но пробить Чарли Линдгрена «молниям» никак не удавалось, а едва Ови вернулся на лёд, «Вашингтон» размочил Андрея Василевского. Конор Шири воспользовался отличной передачей от Евгения Кузнецова и сократил разницу в счёте.