Панарин вошел в топ-3 лучших ассистентов НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче против «Аризоны».
Встреча между соперниками завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 4:1, а россиянин поучаствовал во второй шайбе своей команды.
«Рейнджерс» после 17 игр занимает 4-е место в «Восточной» конференции. Лидирует «Бостон», который имеет на восемь очков больше.
Для Панарина это результативное действие стало уже 22 в текущем сезоне. На счету нападающего пять заброшенных шайб и 17 результативных передач в 17 матчах.
Таким образом, он смог ворваться в тройку лучших ассистентов лиги. Столько же результативных передач на счету нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.
На второй строчке по количеству ассистов располагается Натан МакКиннон из «Колорадо», у него их 19. Лидером по этому показателю является Леон Драйзайтль из «Эдмонтона». У него также 19 результативных передач, но он обходит МакКиннон по дополнительным показателям.