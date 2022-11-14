Панарин вошел в топ-3 лучших ассистентов НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче против «Аризоны».

Встреча между соперниками завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 4:1, а россиянин поучаствовал во второй шайбе своей команды.

«Рейнджерс» после 17 игр занимает 4-е место в «Восточной» конференции. Лидирует «Бостон», который имеет на восемь очков больше.

Для Панарина это результативное действие стало уже 22 в текущем сезоне. На счету нападающего пять заброшенных шайб и 17 результативных передач в 17 матчах.

Таким образом, он смог ворваться в тройку лучших ассистентов лиги. Столько же результативных передач на счету нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.