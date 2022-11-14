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1 час назад

"Динамо" достигло новой договоренности с хоккеистом Шипачевым о погашении задолженности

ТАСС

Московский хоккейный клуб "Динамо" достиг новой договоренности с бывшим нападающим команды Вадимом Шипачевым о погашении задолженности перед игроком. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный менеджер "Динамо" Алексей Сопин.

"Динамо" достигло новой договоренности с Шипачевым о погашении задолженности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, "Динамо" достигло с Шипачевым нового соглашения о погашении задолженности", - сказал Сопин.

В конце августа Сопин сообщил, что с хоккеистом было подписано соглашение, позволяющее оттянуть выплату задолженности на более поздний срок.

В минувшем сезоне Шипачев был признан самым ценным игроком Континентальной хоккейной лиги. В межсезонье он перешел из "Динамо" в "Ак Барс". В этом сезоне Шипачев провел за казанскую команду 29 игр, в которых забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

Хоккей,Вадим Шипачев,Алексей Сопин,Динамо,
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