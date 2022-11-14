"Динамо" достигло новой договоренности с Шипачевым о погашении задолженности

Московский хоккейный клуб "Динамо" достиг новой договоренности с бывшим нападающим команды Вадимом Шипачевым о погашении задолженности перед игроком. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный менеджер "Динамо" Алексей Сопин.

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"Да, "Динамо" достигло с Шипачевым нового соглашения о погашении задолженности", - сказал Сопин.

В конце августа Сопин сообщил, что с хоккеистом было подписано соглашение, позволяющее оттянуть выплату задолженности на более поздний срок.