"Динамо" достигло новой договоренности с Шипачевым о погашении задолженности

Московский хоккейный клуб "Динамо" достиг новой договоренности с бывшим нападающим команды Вадимом Шипачевым о погашении задолженности перед игроком. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный менеджер "Динамо" Алексей Сопин.
"Да, "Динамо" достигло с Шипачевым нового соглашения о погашении задолженности", - сказал Сопин.
В конце августа Сопин сообщил, что с хоккеистом было подписано соглашение, позволяющее оттянуть выплату задолженности на более поздний срок.
В минувшем сезоне Шипачев был признан самым ценным игроком Континентальной хоккейной лиги. В межсезонье он перешел из "Динамо" в "Ак Барс". В этом сезоне Шипачев провел за казанскую команду 29 игр, в которых забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.