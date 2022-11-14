Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков 11 й недели регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Лучшим вратарем во второй раз в сезоне признан Никита Серебряков из «Адмирала», одержавший две победы в двух матчах команды за неделю. По воротам Серебрякова было нанесено 80 бросков, из которых голкипер отразил 98,75%.
Среди защитников лучшим стал Никита Трямкин («Автомобилист»), набравший 3 очка (1 шайба+2 результативные передачи) в трех матчах.
Лучшим нападающим признан Брукс Мэйсек («Автомобилист»), на его счету 6 очков (6+0) в трех встречах.
Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз впервые стал лучшим новичком, в активе хоккеиста 3 очка (1+2) в трех играх за команду.