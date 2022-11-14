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54 минуты назад

Трямкин, Мэйсек и Серебряков признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Матч ТВ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков 11 й недели регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Названы лучшие игроки недели в КХЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Лучшим вратарем во второй раз в сезоне признан Никита Серебряков из «Адмирала», одержавший две победы в двух матчах команды за неделю. По воротам Серебрякова было нанесено 80 бросков, из которых голкипер отразил 98,75%.

Среди защитников лучшим стал Никита Трямкин («Автомобилист»), набравший 3 очка (1 шайба+2 результативные передачи) в трех матчах.

Лучшим нападающим признан Брукс Мэйсек («Автомобилист»), на его счету 6 очков (6+0) в трех встречах.

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз впервые стал лучшим новичком, в активе хоккеиста 3 очка (1+2) в трех играх за команду.

Хоккей,Никита Трямкин,Никита Серебряков,Фонбет,Динамо,
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