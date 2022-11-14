Главное о громкой сделке в КХЛ

Питер отправил в Череповец серебряного призёра Олимпиады, разочаровавшись в его игре на сложном выезде.

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СКА впервые в сезоне проиграл три матча подряд – команда Романа Ротенберга неудачно слетала на один из самых сложных выездов в КХЛ по маршруту Владивосток – Хабаровск – Новосибирск. Питер по-прежнему безоговорочно лидирует в общей турнирной таблице, ближайшим соперникам будет сложно догнать армейцев до конца регулярного чемпионата. Однако выводы после поездки в тренерском штабе всё равно сделали, решив прибегнуть к, пожалуй, пока что главному обмену в нынешнем сезоне.

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Изначально на старте чемпионата в СКА сделали ставку на вратаря Дмитрия Николаева, а Александр Самонов достаточно быстро травмировался и ушёл на больничный. Правда, затем повреждение не обошло стороной и самого Николаева, а Самонов, выйдя из лазарета, стал первым вратарём команды. Однако завершившаяся выездная серия Александру явно не удалась, а в Новосибирске после 40 минут встречи серебряного призёра Олимпиады в Пекине и вовсе заменили на молодого Сергея Иванова. Получается, что звоночек для Самонова прозвучал уже тогда.

Теперь история с Самоновым закольцевалась. СКА, в своё время выменявший Александра из подмосковного «Витязя» (в обратном направлении отправились Кочетков и Бывальцев, а армейцы получили ещё и Швеца-Рогового, который сейчас находится в долгосрочном списке травмированных), снова провернул сделку с участием Самонова, но уже собственноручно отправив его в другой клуб.

Питер организовал обмен с «Северсталью», по результатам которого в череповецкий клуб отправятся голкипер Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков. Кроме этого, ранее нападающий Илья Иванцов был передан в «Северсталь» из системы петербургского клуба, теперь права на хоккеиста окончательно принадлежат Череповцу.

В Санкт-Петербург переедет голкипер Владислав Подъяпольский, который в этом сезоне в 19 матчах отражал 89,5% бросков с коэффициентом надёжности 2,78. В свою очередь, Самонов в этом сезоне в 14 матчах регулярки отражал 93,0% бросков при коэффициенте надёжности 1,89.

В целом сделка видится примерно равнозначной. «Северстали» очень нужен защитник в топ-4. Не удивимся, если Андрей Разин найдёт место Даниилу в топ-2. Кроме того, Пыленков может помочь череповчанам при игре в неравных составах.

Нападающий Иванцов у Разина игрок основы, а в СКА при гигантской конкуренции никаких шансов пробиться в состав у этого нападающего не было.

Что касается вратарей, то обоим не помешает перезагрузка. Да, Самонов более опытный голкипер: у Подъяпольского за спиной нет опыта участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Но и Влад после перехода из «Ак Барса» в «Северсталь» провёл за череповчан немало классных встреч.

Однако в нынешнем чемпионате Подъяпольский немного закис: процент отражённых бросков говорит сам за себя. Тот же Дмитрий Шугаев ничем не хуже. Не будем забывать, что после нынешнего сезона у Влада заканчивается контракт с «Северсталью». Вряд ли бы он продлил его, выйдя на рынок неограниченно свободных агентов, а сейчас Череповец получил за вратаря несколько ценных активов.

В свою очередь, у Самонова соглашение действует до 30 апреля 2024 года, что для «Северстали» явно плюс. По уровню показываемого хоккея вратарей можно поставить приблизительно на одну планку. Единственное, что тревожит — постоянные травмы Подъяпольского, в том числе тяжёлые. Как бы это не сыграло со СКА злую шутку.