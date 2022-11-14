ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
27 минут назад

Тренер «Трактора» Гатиятулин – основной претендент на замену Знарку в «Ак Барсе»

Sports.ruиещё 1

В «Ак Барсе» задумались об отставке главного тренера команды Олега Знарка.

Назван основной претендент на замену Знарку в «Ак Барсе»
Фото: Sports.ruSports.ru

Казанская команда проиграла 17 из 29 матчей в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 29 баллов.

Сейчас серия поражений клуба из Татарстана составляет три матча. 13 ноября «Ак Барс» проиграл «Авангарду» (3:4), ведя 3:2 после двух периодов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», основный вариант на замену Знарку для руководства казанского клуба – Анвар Гатиятулин, который возглавляет «Трактор».

Челябинский клуб на данный момент находится ниже «Ак Барса» в таблице Востока. «Трактор» расположился на девятой строчке, набрав 27 очков в 30 играх.

Хоккей,Анвар Гатиятулин,ХК Трактор,Фонбет,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители